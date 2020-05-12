В Сеть "утекли" характеристики iPhone 12





Согласно данным инсайдера Джона Проссера, разработчики доработали спецификацию и утвердили название продуктов. iPhone 12 получит OLED-дисплей с частотой 120 Гц и улучшенную камеру. В верхней части экрана появится выемка. Новинка сможет работать с сетями нового поколения 5G. Ее стоимость будет колебаться от 649 до 999 долларов.iPhone 12, работающий на базе чипа A14, получит память на 128 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ. Базовую версию и Max оснастят экранами на 5,4 и 6,1 дюйма. Емкость аккумулятора не называется, но, вероятно, она окажется достаточно емкой. Модель Pro отличается от Max только дисплеем, увеличенным до 6,7 дюйма.Технология ProMotion, позволяющая плавно просматривать ленту и видео, может быть внедрена в новую линейку позднее. Вопрос находится на стадии рассмотрения, так как аппаратное обеспечение способно снижать срок эксплуатации батареи.