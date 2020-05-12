"Миссис Бойл": Елена Степаненко показала свою дебютную роль в фильме, снятом 30 лет назад
Елена Степаненко обнародовала кадр из фильма, вышедшего 30 лет назад, в котором она сыграла свою дебютную роль. Речь идет о картине «Мышеловка», появившемся на экранах в 1990 году.
Степаненко отметила, что сыграла в фильме миссис Бойл, которая была одним из самых противоречивых персонажей, постоянно донимающих главных героев. По словам юмористки, дебют в кино стал для нее очень сложным, так как до этого она не имела опыта работы перед камерами. После выхода картины Степаненко получала и другие предложения, но решила сосредоточиться на сценических выступлениях.
Поклонники отметили, что артистка сильно изменилась со времен съемок ленты, став более женственной. Один из подписчиков Степаненко вспомнил ее появление в фильме «Самоубийцы», в котором она сыграла Клеопатру Максимовыну. Другая фанатка заявила, что у артистки есть «все шансы получить «Оскар», если она вернется на большие экраны.
Степаненко отметила, что сыграла в фильме миссис Бойл, которая была одним из самых противоречивых персонажей, постоянно донимающих главных героев. По словам юмористки, дебют в кино стал для нее очень сложным, так как до этого она не имела опыта работы перед камерами. После выхода картины Степаненко получала и другие предложения, но решила сосредоточиться на сценических выступлениях.
«Сейчас узнать меня в роли хладнокровной миссис Бойл очень сложно, так как мы совершенно не похожи. Как вы думаете, кого бы я могла сыграть в кино? Сейчас у меня немного другая сфера деятельности, но всегда интересно пробовать что-то новое или возвращаться к былым занятиям», - написала Степаненко под кадром из фильма.
Поклонники отметили, что артистка сильно изменилась со времен съемок ленты, став более женственной. Один из подписчиков Степаненко вспомнил ее появление в фильме «Самоубийцы», в котором она сыграла Клеопатру Максимовыну. Другая фанатка заявила, что у артистки есть «все шансы получить «Оскар», если она вернется на большие экраны.