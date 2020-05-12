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Компания Facebook через 2 года после запуска закрыла приложение Instagram Lite

Американская компания Facebook, владеющая одноимённой соцсетью и ещё некоторыми популярными сервисами для общения, через 2 года после запуска закрыла приложение Instagram Lite. Сейчас оно не доступно в магазине Google Play, а зарегистрированные пользователи переадресовываются на основную версию, так как «облегчённая» больше не поддерживается.
Компания Facebook через 2 года после запуска закрыла приложение Instagram Lite

В 2018 году появилось приложение Instagram Lite для Android-устройств. Позиционировала компания Facebook его как тестовое – для развивающихся стран, слабых смартфонов и такого же подключения к Сети. В этом случае интернет-пользователи получали возможность зарегистрироваться в Instagram, скачав не оригинальную версию на 32 ГБ, а «облегчённую», объёмом всего около 600 КБ. При этом предусматривался и ряд ограничений, к примеру, невозможность отправлять личные сообщения или загружать видео.

С недавних пор, как сообщают сетевые источники, Facebook свернул тестирование Instagram Lite и оно больше не доступно. В компании говорят, что в будущем приложение снова выпустят, а разработчики учтут все выявленные за 2 года ошибки и недочёты, но вот когда точно это произойдёт – пока остаётся не известным.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:22

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