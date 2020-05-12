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Власти РФ выделили около 81 миллиарда рублей для поддержки бизнеса

Власти России выделили примерно 81 миллиард рублей для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал Андрей Белоусов, являющийся временно исполняющим обязанности премьер-министра страны.
Власти РФ выделили около 81 миллиарда рублей для поддержки бизнеса

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что средства будут выделены из резервного фонда. Каждый предприниматель сможет получить по 12,1 тысячи рублей на сотрудника. Белоусов отметил, что благодаря государственной поддержке удастся сохранить порядка 90 процентов рабочих мест почти в миллионе компаний по всей России.

По данным издания «ГлобалМСК», поручение о выделении поддержки для представителей бизнеса ранее обнародовал Владимир Путин. В ходе совещания с главами профильных ведомств и регионов президент отметил, что после снятия ограничений восстановление экономики может затянуться, из-за чего к нему нужно готовиться уже сейчас. Субсидирование предприятий даст возможность сократить потери до минимума.

В РФ после введения режима самоизоляции были разработаны три пакета по поддержке экономики. Первый этап представляет собой помощь представителям МСП, микропредприятиям и незащищенным гражданам. В рамках реализации второго пакета мер по поддержке были выделены средства для выплат медикам.

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Экономика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:12

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