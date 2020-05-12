У бывшей супруги Евгения Петросяна диагностировали тяжелую форму рака





За всю свою жизнь Евгений Петросян состоял в браке с пятью разными женщинами. Сегодня некоторых возлюбленных комика уже нет в живых, но их тайны продолжают удивлять публику и артиста. Корреспонденты одного из российских изданий выяснили, что третья супруга юмориста Людмила долгое время боролась с запущенной формой рака, скрывая недуг от знаком и родных. Об этом рассказал близкий друг покойной в беседе с корреспондентами.«Людмила не перенесла испытание постоянной разлукой, ибо Петросян часто был на гастролях, и подала на развод», - объяснил анонимный источник. По его словам, новости о смерти бывшей жены тяжело отразились на знаменитости. Кроме прочего, ранее в Сети распространялись слухи о том, что у Петросяна и его предположительной избранницы Татьяны Брухуновой родился первенец. Впоследствии пара резко отреагировала на подобные вести.