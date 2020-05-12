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Ученые рассказали, что произойдет с человеком при ампутации половины мозга

Ученые рассказали, что произойдет с человеком, если ему ампутировать половину мозга, являющегося командным центром нервной системы. Оказалось, орган способен быстро адаптироваться и меняться.
Ученые рассказали, что произойдет с человеком при ампутации половины мозга

Ученые из Калифорнийского технологического института изучили мозг шести людей 20-30 лет, перенесших гемисферэктомию, показанную для лечения эпилепсии. В контрольную группу вошли шесть здоровых добровольцев. Всем участникам сделали МРТ, показавшее, что у лиц с одним полушарием мозговые сети, отвечающие за речь и зрение, сохранили полную работоспособность.

Эксперты проанализировали случай с 7-летним мальчиком, которому в 2014 году удалили часть правой затылочной и височной долей, отвечающих за зрение и восприятие звуков. Его мозг смог адаптироваться и сформировать новые нейронные связи. Феномен до конца не изучен, но ясно, что орган может замещать отсутствующие или вышедшие из строя центры.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:46

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