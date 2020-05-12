Ученые рассказали, что произойдет с человеком при ампутации половины мозга
Ученые рассказали, что произойдет с человеком, если ему ампутировать половину мозга, являющегося командным центром нервной системы. Оказалось, орган способен быстро адаптироваться и меняться.
Ученые из Калифорнийского технологического института изучили мозг шести людей 20-30 лет, перенесших гемисферэктомию, показанную для лечения эпилепсии. В контрольную группу вошли шесть здоровых добровольцев. Всем участникам сделали МРТ, показавшее, что у лиц с одним полушарием мозговые сети, отвечающие за речь и зрение, сохранили полную работоспособность.
Эксперты проанализировали случай с 7-летним мальчиком, которому в 2014 году удалили часть правой затылочной и височной долей, отвечающих за зрение и восприятие звуков. Его мозг смог адаптироваться и сформировать новые нейронные связи. Феномен до конца не изучен, но ясно, что орган может замещать отсутствующие или вышедшие из строя центры.
Ученые из Калифорнийского технологического института изучили мозг шести людей 20-30 лет, перенесших гемисферэктомию, показанную для лечения эпилепсии. В контрольную группу вошли шесть здоровых добровольцев. Всем участникам сделали МРТ, показавшее, что у лиц с одним полушарием мозговые сети, отвечающие за речь и зрение, сохранили полную работоспособность.
Эксперты проанализировали случай с 7-летним мальчиком, которому в 2014 году удалили часть правой затылочной и височной долей, отвечающих за зрение и восприятие звуков. Его мозг смог адаптироваться и сформировать новые нейронные связи. Феномен до конца не изучен, но ясно, что орган может замещать отсутствующие или вышедшие из строя центры.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:46