Кристина Черкасова о сыне: «Готова бесконечно вдыхать его молочный запах»

В конце апреля Андрей и Кристина Черкасовы впервые стали родителями. У пары родился сын, имя мальчика пока не разглашается. Недавно бывшая участница реалити-шоу опубликовала фотографию с сыном на руках. В комментарии она рассказала, что готова бесконечно вдыхать его молочный запах, и отметила, что он очень сладкий. Возлюбленная Андрея Черкасова сообщила, что для сна она купила пеленальный кокон, чтоб сыну комфортно было спать ночью, и он не мог разбудить себя руками. Также Кристина Черкасова рассказала, что в качестве полотенца она использует муслиновое одеяло, которое по ее мнению, после каждой стирки становится ещё мягче.Подписчики отметили, что малыш уже заметно подрос. Также они поблагодарили бывшую участницу «Дом-2» за советы и подробный рассказ. Публикация Кристины Черкасовой уже набрала более 43 000 лайков.