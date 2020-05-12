Врач Леонид Лазебник назвал причину опасных осложнений у пациентов с коронавирусом

«Кислородное голодание считается одним из самых частых осложнений при коронавирусе. Как правило, оно начинается из-за переизбытка железа. Ген гемоглобина в поврежденном состоянии блокирует его атом, вызывая проблемы в работе легких. Развитие такого осложнения можно отследить по уровню ферритина в организме», - рассказал Лазебник.





По словам специалиста, недостаток белка, отвечающего за сбор железа в организме, приводит к серьезным последствиям. Избыток того же вещества вызывает так называемый цитокиновый шторм, стимулирующий сильный иммунный ответ. Из-за образования лишних антител человек начинает чувствовать себя хуже.Лазебник напомнил, что врачи из Китая и США опровергли схожесть последствий для легких после коронавируса с пневмонией. Поражение тканей из-за COVID-19 можно зафиксировать только при КТ. Обычное рентгенологическое исследование показывает типичную пневмонию. Это усложняет процесс диагностики коронавируса и выявление его побочных эффектов на ранних стадиях, что не позволяет назначить правильное лечение своевременно.