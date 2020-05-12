Цена смартфона Poco F2 Pro оказалась ниже, чем ожидалось
Дочерний бренд Xiaomi вскоре представит новый Poco F2 Pro на глобальном рынке. Анонс от компании раскрыл цену смартфона, которая оказалась ниже, чем ожидалось.
Недавно опубликованные фотографии Poco F2 Pro позволили пользователям Сети не только оценить дизайн будущего устройства, но и обнародовали расценки на новую серию. В плане внешнего вида китайский смартфон почти идентичен популярному Redmi K30 Pro. Что касается стоимости, то покупатели смогут приобрести версии гаджета за 535 или 563 долларов, которые оснащены 128 и 256 ГБ встроенной памяти соответственно.
До появления этой информации инсайдеры говорили о том, что рыночная цена базового Poco F2 Pro не будет превышать 570 евро. Кроме прочего, технические характеристики девайса при подобной стоимости впечатляют: комплектация включает в себя однокристальный процессор 865, 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED, четверной модуль с основной камерой на 64 Мп и фронтальный объектив на 20 Мп. Смартфон также поставляется с батареей ёмкостью 4700 мА·ч и быстрой зарядкой на 33 Вт.
Недавно опубликованные фотографии Poco F2 Pro позволили пользователям Сети не только оценить дизайн будущего устройства, но и обнародовали расценки на новую серию. В плане внешнего вида китайский смартфон почти идентичен популярному Redmi K30 Pro. Что касается стоимости, то покупатели смогут приобрести версии гаджета за 535 или 563 долларов, которые оснащены 128 и 256 ГБ встроенной памяти соответственно.
До появления этой информации инсайдеры говорили о том, что рыночная цена базового Poco F2 Pro не будет превышать 570 евро. Кроме прочего, технические характеристики девайса при подобной стоимости впечатляют: комплектация включает в себя однокристальный процессор 865, 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED, четверной модуль с основной камерой на 64 Мп и фронтальный объектив на 20 Мп. Смартфон также поставляется с батареей ёмкостью 4700 мА·ч и быстрой зарядкой на 33 Вт.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:48