«Карантин творит чудеса с женщинами»: Юлия Ковальчук в период самоизоляции занялась огородом





На фоне пандемии коронавируса в России, как и во многих других странах мира, ввели карантинные меры, поэтому люди больше времени вынуждены проводить дома и звёзды шоу-бизнеса в этом плане не исключение. Юлия Ковальчук с супругом Алексеем Чумаковым и подрастающей дочерью Амелией соблюдают рекомендованный режим самоизоляции дома, и певица решила заняться не совсем привычным для себя делом – огородом. На появившемся в соцсети снимке запечатлен небольшой разбитый участок с первыми зеленеющими всходами. Подобное хобби вряд ли было возможно без карантина, который «творит с женщинами чудеса», написала Ковальчук.Кроме работы на приусадебном участке Юлия Ковальчук активно общается с подписчиками, проводя вебинары, в ходе которых делится секретами красоты и стройности, рассказывает о полезном питании и способах, помогающих приобрести к лету привлекательную фигуру. Находит певица в самоизоляции также время для творчества и воспитания маленькой дочери, а для супруга иногда устраивает романтические сюрпризы.