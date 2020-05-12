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Елена Валюшкина не нашла счастья в двух своих браках

Заслуженная артистка Российской Федерации Елена Валюшкина поделилась с фанатами, что не смогла обрести счастье в двух своих браках. Знаменитость уверяет, что для неё главная радость – это дети, работа и путешествия.

57-летняя актриса театра и кино Елена Валюшкина была замужем дважды. Первый муж – это артист и по совместительству педагог Высшего театрального училища имени Щепкина Леонид Фомин, а второй – популярный актёр Александр Яцко, от которого появились на свет дети Василий и Мария. Несмотря на то, что первый брак продлился 11 лет, а второй - 20, звезда «Формулы любви» рассказывает, что счастливой в супружестве не была: «Тем не менее, всегда была счастлива. Независимо от замужества. Поводов радоваться у меня всегда было много. Сын и дочь, съёмки в кино, любимый Театр Моссовета».

По словам героини сериала «Универ», где Валюшкина удачно сыграла коменданта общежития Зою Михайловну, она испытывала особый восторг от международных путешествий. В последнее время поездки сократились, артистка мотивирует это тем, что изучать мир стало очень дорого, а в связи с коронавирусом они вообще отменились. В свободное от работы в кино и театре время знаменитость занимается декоративно-прикладным искусством: расписывает мебель, плетёт из бисера, шьёт и занимается дизайном.

Елена Валюшкина свободно владеет английским, испанским и французским языками, а во время всемирной пандемии из-за COVID-19 в социальных сетях читает сказки для детей. Фанаты благодарят звезду киноиндустрии за такую идею, отмечая, что у артистки отличная дикция.

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Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 10:51

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