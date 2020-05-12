"Пусть правительство вам прибавит зарплату": Андрей Разин поздравил медсестёр с профессиональным праздником
Андрей Разин в социальной сети Instagram поздравил медсестёр с профессиональным праздником. Музыкальный продюсер пожелал, чтобы им правительство прибавило зарплату.
Андрей Разин разместил фотографию медсёстры, выходящей из кареты скорой помощи. В комментарии знаменитость написал, что сегодня младший медперсонал отмечает своей профессиональный праздник. Музыкальный продюсер отметил, что в это тяжелое время, когда вся страна практически молится на медицинских работников, которые сегодня выполняют самую тяжелую работу, он от всей души поздравляет их с праздником. Также Андрей Разин написал: "Желаю вам счастья, здоровья и самое главное, чтобы правительство вам прибавило зарплату".
В конце публикации продюсер группы "Ласковый май" написал, что на данный момент младший медперсонал остается без внимания со стороны руководителей регионов и этого его очень расстраивает. При этом Андрей Разин попросил медсестёр беречь себя, поскольку без них врачи просто не смогут нормально работать.
Андрей Разин разместил фотографию медсёстры, выходящей из кареты скорой помощи. В комментарии знаменитость написал, что сегодня младший медперсонал отмечает своей профессиональный праздник. Музыкальный продюсер отметил, что в это тяжелое время, когда вся страна практически молится на медицинских работников, которые сегодня выполняют самую тяжелую работу, он от всей души поздравляет их с праздником. Также Андрей Разин написал: "Желаю вам счастья, здоровья и самое главное, чтобы правительство вам прибавило зарплату".
В конце публикации продюсер группы "Ласковый май" написал, что на данный момент младший медперсонал остается без внимания со стороны руководителей регионов и этого его очень расстраивает. При этом Андрей Разин попросил медсестёр беречь себя, поскольку без них врачи просто не смогут нормально работать.