"Пусть правительство вам прибавит зарплату": Андрей Разин поздравил медсестёр с профессиональным праздником

Андрей Разин разместил фотографию медсёстры, выходящей из кареты скорой помощи. В комментарии знаменитость написал, что сегодня младший медперсонал отмечает своей профессиональный праздник. Музыкальный продюсер отметил, что в это тяжелое время, когда вся страна практически молится на медицинских работников, которые сегодня выполняют самую тяжелую работу, он от всей души поздравляет их с праздником. Также Андрей Разин написал: "Желаю вам счастья, здоровья и самое главное, чтобы правительство вам прибавило зарплату".В конце публикации продюсер группы "Ласковый май" написал, что на данный момент младший медперсонал остается без внимания со стороны руководителей регионов и этого его очень расстраивает. При этом Андрей Разин попросил медсестёр беречь себя, поскольку без них врачи просто не смогут нормально работать.