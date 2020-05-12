Компания Boeing презентовала новый истребитель F/A-18 Block III Super Hornet





В пресс-службе Boeing сообщают, что сборка первого экземпляра F/A-18 Block III Super Hornet успешно завершилась. Этот образец стал первым из двух самолетов, которые Военно-морские силы США будут использовать в рамках полевых испытаний. Лишь в конце текущего года обе машины в полной боевой комплектации пополнят ряды американской армии. Представители компании пока не обнародовали технических характеристик разработки, но поделились определенной информацией.Главными отличиями новинки от предыдущих моделей можно назвать несколько изменений. В частности, истребитель получил конформные топливные баки, которые увеличили радиус действия ЛА. Другой особенностью эксперты считают новый сенсор IRST, который повышает ситуационную осведомленность экипажа на пару с информационным дисплеем. Стоит отметить, что F/A-18E/F Super Hornet является модернизированным вариантом классического F/A-18 Hornet - основного истребителя ВМС США.