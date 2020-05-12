Съёмки спецвыпуска сериала «Друзья» должны завершиться к концу лета





Съёмочный процесс спецвыпуска «Друзей» компании пришлось приостановить из-за начавшейся пандемии коронавируса COVID-19 и введения в США карантина. Изначально продюсеры рассчитывали возобновить работу через один-два месяца, но ситуация продолжает оставаться напряжённой, поэтому, как говорит Гринблатт, съёмочная группа надеется, что все занятые в проекте артисты вскоре смогут принять участие в съёмках, и тогда работа может завершиться уже к концу лета.Сериал «Друзья» выходил на экраны в 1994-2004 гг в разных странах мира, собрав огромную армию поклонников. Недавно было принято решение о съёмках спецвыпуска культового ситкома. Посмотреть новые серии проекта со старыми героями фанаты сериала смогут на сервисе HBO Max.