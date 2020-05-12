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Звезда «Дом-2» Настя Стецевят травмировалась в драке с Барышевым

Звезда «Дом-2» Настя Стецевят долгое время конфликтует с Никитой Барышевым, чьи отношения перешли до рукоприкладства. Участница реалити-шоу травмировалась в драке с коллегой по проекту.

Многие поклонники Насти Стецевят были шокированы новыми фотографиями кумира, на которых звезда предстала с разбитой губой. Знаменитость решила не делиться подробностями произошедшего, чего нельзя сказать о Никите Барышевом. Участник проекта «Дом-2» тоже выставил снимок разбитого лица. «Опухший нос от удара, голова раскалывается, болит все», - добавил блогер. По его словам, именно Стецевят была инициатором драки.

Известно, что с начала трансляции нового сезона «Дома-2», Анастасия Стецевят и Никита Барышев ограничивались лишь словесными оскорблениями и унижениями. Теперь же вражда стала причиной травм и обид, которые удивляют зрителей. Большинство фанатов выступило в защиту участницы проекта. Поклонники шоу надеются, что пара разберется с проблемами в отношениях и перестанет публично издеваться друг над другом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:10

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