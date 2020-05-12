Новый патч снизил системные требования Disco Elysium

«Мы снизили системные требования настолько, что их можно сравнить с Марианской впадиной. Теперь Disco Elysium можно запускать на почти любых устройствах. Обновление было произведено на Windows и iOS», - говорится в сообщении ZA/UM.





Теперь для Disco Elysium достаточно 2 гигабайт оперативной памяти. В качестве видеоинтерфейса ранее указывалась карта Integrated Intel HD 620. Теперь для игры достаточно адаптера с поддержкой DirectX 11 и наличием не менее 512 мегабайт встроенной памяти. Сам релиз занимает около 20 гигабайт места на жестком диске. Также игра сможет работать даже на Mac Pro 2008 года.Разработчики рассказали, что описание системных требований было составлено на основе проведенных испытаний. По поводу других конфигураций оборудования они не могут ничего гарантировать. Игра доступна не только на персональных компьютерах, но и на PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Пока она представлена только в английской версии, но официальная российская локализация уже началась.