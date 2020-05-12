Экс-бойфренд Алёны Савкиной Роман Макеев вернется на «Дом-2» ради Селены Майер





Около недели назад Роман Макеев опроверг слухи о своем возвращении на реалити-шоу. Молодой человек заявил, что Алена Савкина его больше не интересует, поэтому на проекте ему делать нечего. Также бывший участник «Дом-2» отметил, что нашел новую любовь. Сейчас стало известно, что после окончания карантина Роман Макеев снова придет в периметр. Экс-бойфренд Алёны Савкиной изменил свое решение ради Селены Майер, к которой он, как оказалось, испытывает симпатию.Также стало известно, что Роман Макеев и участница «Дом-2» виделись без камер и поговорили о совместном будущем. Сама Селена Майер пока не комментирует данную ситуацию. Пользователи Сети начали спрашивать Алёну Савкину, как она отреагировала на новость о возвращении экс-бойфренда, но участница реалити-шоу решила не отвечать на вопросы, касающиеся Романа Макеева.