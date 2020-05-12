В Сети появились фото нового Hongqi E115 без камуфляжа
До недавнего времени автолюбители могли оценить лишь дизайн концепт-кара Hongqi E115. Теперь в Сети появились фото нового серийного внедорожника без камуфляжа.
Китайские инсайдеры решили поделиться свежей партией фотографий электрического SUV Hongqi E115. Многие пользователи Сети отмечали, что кузов производственной модели в значительной степени идентичен концептуальному автомобилю, который презентовали в 2019 году на автовыставке в Гуанчжоу. Будущий автомобиль оснастили крупной решеткой фальшрадиатора, светодиодными фарами и удлиненной линией крыши с острыми С-стойками.
По словам источников, в салоне можно обнаружить сенсорный дисплей, систему климат-контроля, информационно-развлекательный центр и полностью цифровую приборную панель. Что касается консоли и сидений, то они получили обивку из алькантары. E115 появится в продаже с двумя электромоторами: один на передней оси с отдачей 215 л. с. и 350 Нм, а второй сзади мощностью 295 л. с. и 420 Нм. Питание будет осуществляться с помощью литиевого аккумулятора на 92,4 кВт-ч. До первой сотни километров машина разгоняется за 4 секунды, а запас хода достигает 600 км.
Китайские инсайдеры решили поделиться свежей партией фотографий электрического SUV Hongqi E115. Многие пользователи Сети отмечали, что кузов производственной модели в значительной степени идентичен концептуальному автомобилю, который презентовали в 2019 году на автовыставке в Гуанчжоу. Будущий автомобиль оснастили крупной решеткой фальшрадиатора, светодиодными фарами и удлиненной линией крыши с острыми С-стойками.
По словам источников, в салоне можно обнаружить сенсорный дисплей, систему климат-контроля, информационно-развлекательный центр и полностью цифровую приборную панель. Что касается консоли и сидений, то они получили обивку из алькантары. E115 появится в продаже с двумя электромоторами: один на передней оси с отдачей 215 л. с. и 350 Нм, а второй сзади мощностью 295 л. с. и 420 Нм. Питание будет осуществляться с помощью литиевого аккумулятора на 92,4 кВт-ч. До первой сотни километров машина разгоняется за 4 секунды, а запас хода достигает 600 км.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:29