Экс-супруг Милявской Дмитрий Иванов: «Во время брака я мог переписываться с кем угодно»





В конце апреля Лолита Милявская и Дмитрий Иванов получили официальный развод, пойдя на некоторые уступки относительно взаимных претензий. Сейчас экс-супруг певицы живёт с новой возлюбленной, знакомство с которой произошло ещё до свадьбы со знаменитостью. Говоря о браке с Милявской, Иванов отметил, что в разрыве отношений есть вина обеих сторон, однако радоваться тут однозначно нечему, так как распалась очередная «ячейка общества». Бывший муж артистки говорит, что решился на расставание только после появления в жизни супруги другого мужчины, а сам он всё время хранил ей верность, хотя и переписывался со многими девушками.О новой возлюбленной по имени Ольга Дмитрий Иванов предпочитает не распространяться, лишь рассказав, что познакомились они у общих друзей и произошло это много лет назад. После этого тренер периодически общался с девушкой и встречался в компании. При этом некоторые источники утверждают, что экс-супруг Лолиты Милявской не просто по-дружески общался со знакомой, а помог ей с переездом и обустройством в столице.