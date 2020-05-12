АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Недостаток и переизбыток сна могут увеличивать частоту приступов…
EUR 80.00 USD 73.87
Курс валют на 09.05.2020

Mitsubishi подняла рублевые цены на четыре модели

Компания Mitsubishi, базирующаяся в Японии, без объяснения причин подняла устоявшиеся рублевые цены на четыре из пяти реализуемых на рынке РФ модели. Стоимость самых ходовых машин выросла на 10-50 тыс. рублей.
Mitsubishi подняла рублевые цены на четыре модели

Прошлогодний Mitsubishi L200 подскочил в цене на 20 тыс. рублей. Обновленная версия подорожала на 50 тыс. рублей и стала реализовываться от 2,179 млн рублей. Кроссовер марки ASX в старой комплектации торгуется по прежней цене, а в новой - на 50 тыс. дороже, то есть от 1,432 млн рублей.

Mitsubishi Outlander, собранный в 2019 году, можно купить за 1,7-2,5 млн рублей, что выше старой цены на 10-30 тыс. рублей. Новые модели дилеры продают без изменений. Улучшенный Pajero Sport доступен россиянам по объявленной во время презентации стоимости, а прошлогодняя версия подскочила в цене до 2,479-3,25 млн рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-бойфренд Алёны Савкиной Роман Макеев вернется на «Дом-2» ради Селены…
Рассекречена внешность обновленного Suzuki…
Экс-супруг Милявской Дмитрий Иванов: «Во время брака я мог переписываться с кем…
Миру предрекли новую эпидемию после…
Певица Ёлка о жизни до славы: «Я из очень бедной…
Mitsubishi подняла рублевые цены на четыре…
Алла Пугачёва о клипе Никты Преснякова:…
Доктор Мясников рассказал об обязательном содержимом домашней аптечки в период пандемии…
Фильму «Они сражались за Родину» исполнилось 45 лет: Жизнь и смерть главных актеров картины…
Эксперты Роскачества рассказали о безопасном использовании приложений для…
"Он погиб в неравном бою 12 мая 1942 года": Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал о своем…
Эксперты рассказали, как сохранить шины на максимальное количество…
В Google Chrome вскоре появится поддержка групповых…
"Работа, маникюр, театр": Татьяна Брухунова рассказала, чего ей не хватает на…
Доктор Комаровский рассказал о пользе витаминов для профилактики…
Обновленный А-50У пролетел над Красной площадью в честь Дня…
Игорь Верник показал фото полуобнажённой экс-супруги на последнем месяце…
Составлен ТОП-5 лучших спортивных…
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5…
Дана Борисова покаялась перед Анастасией…
Huawei представила новый Huawei P30 Pro с сервисами…
Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1…
Ученые: Недостаток и переизбыток сна могут увеличивать частоту приступов…
Роспатент признал изобретением новый самозарядный пистолет…
В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице Святого Георгия погибли 5…
Умер создатель мультфильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Чертенок №13» Борис…
Эксперты назвали «обманывающие» тест на коронавирус…
Прохор Шаляпин переоделся в ярко-красное платье экс-возлюбленной Анны…
Просмотреть все новости