Mitsubishi подняла рублевые цены на четыре модели





Прошлогодний Mitsubishi L200 подскочил в цене на 20 тыс. рублей. Обновленная версия подорожала на 50 тыс. рублей и стала реализовываться от 2,179 млн рублей. Кроссовер марки ASX в старой комплектации торгуется по прежней цене, а в новой - на 50 тыс. дороже, то есть от 1,432 млн рублей.Mitsubishi Outlander, собранный в 2019 году, можно купить за 1,7-2,5 млн рублей, что выше старой цены на 10-30 тыс. рублей. Новые модели дилеры продают без изменений. Улучшенный Pajero Sport доступен россиянам по объявленной во время презентации стоимости, а прошлогодняя версия подскочила в цене до 2,479-3,25 млн рублей.