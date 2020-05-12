Рассекречена внешность обновленного Suzuki Swift
В Сети рассекретили внешность обновленной версии Suzuki Swift. Транспортное средство в кузове хэтчбек получило более современную решетку радиатора, суженный бампер и новый дизайн колесных дисков.
Suzuki Swift будет иметь несколько вариаций оформления бампера. В базовой версии хэтчбека она имеет обтекаемую форму и тонкие черные контуры. В спортивной вариации бампер стал немного вытянутым вперед, делая дизайн передней части более агрессивным.
Интерьер транспортного средства остался практически без изменений. Торпеда стала немного шире за счет использования большего дисплея по центру. В остальном дизайн полностью повторяет предыдущее поколение Suzuki Swift. В пресс-релизе компании говорится, что тип отделки салона будет зависеть от силового агрегата, используемого в той или иной версии.
Под капотом базовой вариации Suzuki Swift разместился мотор на 1,2 литра с мощностью в 110 лошадиных сил. Вместе с ним будут устанавливать МКПП на 5 ступеней. Также на рынке должен появиться и хэтчбек с автоматическим вариатором на 6 скоростей.
Обновленный Suzuki Swift должен добраться до Японии уже в текущем году. Информация о дате выхода автомобиля на рынок России пока отсутствует. Предыдущий Suzuki Swift покинул РФ еще в 2014 году из-за низкого спроса.
Suzuki Swift будет иметь несколько вариаций оформления бампера. В базовой версии хэтчбека она имеет обтекаемую форму и тонкие черные контуры. В спортивной вариации бампер стал немного вытянутым вперед, делая дизайн передней части более агрессивным.
Интерьер транспортного средства остался практически без изменений. Торпеда стала немного шире за счет использования большего дисплея по центру. В остальном дизайн полностью повторяет предыдущее поколение Suzuki Swift. В пресс-релизе компании говорится, что тип отделки салона будет зависеть от силового агрегата, используемого в той или иной версии.
Под капотом базовой вариации Suzuki Swift разместился мотор на 1,2 литра с мощностью в 110 лошадиных сил. Вместе с ним будут устанавливать МКПП на 5 ступеней. Также на рынке должен появиться и хэтчбек с автоматическим вариатором на 6 скоростей.
Обновленный Suzuki Swift должен добраться до Японии уже в текущем году. Информация о дате выхода автомобиля на рынок России пока отсутствует. Предыдущий Suzuki Swift покинул РФ еще в 2014 году из-за низкого спроса.
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:57