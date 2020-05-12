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Певица Ёлка о жизни до славы: «Я из очень бедной семьи»

Певица Ёлка недавно поделилась подробностями личной жизни до славы. Украинская исполнительница призналась, что стыдилась собственной бедности.

Новое интервью Ёлки на YouTube-канале «вМесте» позволило поклонником оценить творческий путь кумира. Поп-звезда родом из украинского города Ужгорода сообщила, что юные годы для неё ассоциируются с финансовыми трудностями. «Это делает тебя и уязвимой, и подозрительной, ты остро реагируешь на все», - добавила певица. Известно, что первая работа будущей знаменитости была нелегальной из-за отсутствия документов в силу возраста: артистка клеила ценники и занималась уборкой помещений в местной аптеке.

Лишь в 2003 году Елизавете Иванцив предложили записать несколько песен в Москве, а позже и постоянное сотрудничество. По словам Ёлки, популярность пришла после записи клипа на композицию «Город обмана». Исполнительница признается, что она не смогла бы добиться успеха без поддержки семьи. Хотя её родители развелись, они смогли вместе воспитать дочь. Со временем это помогло ей «научиться видеть хорошее в проблемах и реализовываться за счет позитивного отношения к жизни».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:42

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