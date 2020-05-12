Алла Пугачёва о клипе Никиты Преснякова: «Зацепило!»

Алле Пугачёвой настолько понравилась работа 28-летнего внука, что она опубликовала клип в своём личном микроблоге, прокомментировав одним словом «Зацепило!». Никита Пресняков (рок-группа Multiverse) и Женя Мильковский (группа «Нервы»), находясь в самоизоляции на бывшей даче Примадонны, записали совместный видеоролик на песню «Тень».Внук Аллы Борисовны рассказал, что трек Shadow можно услышать в англоязычном альбоме его группы, однако Никита Пресняков хотел, чтобы песня зазвучала на русском, возникла идея совместного дуэта. Клип снимали с женой и другом.Фанаты по достоинству оценили творчество сына Владимира Преснякова-младшего и Кристины Орбакайте, назвав его хорошим исполнителем. Фолловеры отметили, что «породу никуда не денешь, либо она есть, либо её нет!».