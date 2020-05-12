"Он погиб в неравном бою 12 мая 1942 года": Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал о своем дедушке

Курбан Омаров опубликовал ролик в память о своем дедушке, на котором показал архивные кадры. В комментарии муж Ксении Бородиной рассказал, что подводная лодка под командованием Магомета Гаджиева вступила в бой сразу с тремя противолодочными кораблями и была потоплена глубинными бомбами с большого охотника «Uj 1109». Все моряки, находившиеся на борту «К-23», погибли. Также Курбан Омаров добавил, что звание Героя Советского Союза командиру-подводнику было присвоено посмертно 23 октября 1942 года. В честь Магомета Гаджиева названы город Гаджиево в Мурманской области, улица и завод в Махачкале, школы в Москве, Каспийске, Избербаше, а также плавучая база подводных лодок.Курбан Омаров рассказал, что всего на личном счету капитана 2-го ранга 10 потопленных судов противника. Муж Ксении Бородиной гордится родственником и передает память о нем своим детям.