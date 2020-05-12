Фильму «Они сражались за Родину» исполнилось 45 лет: Жизнь и смерть главных актеров картины Бондарчука
12 мая исполнилось ровно 45 лет со дня премьеры фильма «Они сражались за Родину». Журналистам удалось выяснить, как жили и умерли главные актеры картины Сергея Бондарчука, снявшего один из лучших шедевров о ВОВ.
Бондарчуку доверили снимать картину из-за его мировоззрения, измененного боями под Грозным и Армавиром. Вернувшись с фронта, режиссер бросил жену Евгению Белоусову с сыном и переехал в Москву. Картины прошлого ему удалось забыть благодаря учебе во ВГИКе и возлюбленной Инне Макаровой. После рождения дочери Натальи знаменитость увлекся Ириной Скобцевой и через четыре года развелся со второй супругой. Его проблемы с сердцем начались после заморозки проекта «Тихий Дон». Жизнь постановщика оборвалась из-за рака в 1994 году.
Василий Шукшин, лишившись отца, взял на себя заботу о матери и сестре. Во время службы в армии он начал писать рассказы, а вскоре поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Он любил выпивать и устраивать тусовки. В отношении с женщинами был тираном, но после женитьбы на Лидии Федосеевой сильно изменился и стал покладистым. Привычки молодости стали причиной обострения язвы, мучившей его многие годы. Его жизнь оборвалась в 1974 году из-за стресса и болезней. Его жена, задействованная в съемках, расторгла контракт, поэтому ее героиню озвучивала Наталья Гундарева.
Вячеслав Тихонов в 80-е годы похоронил сына, скончавшегося от сердечного приступа. Пережитое горе дало о себе знать в 2002 году, когда актер перенес инфаркт. Он скончался на 82-м году жизни из-за осложнений после операции на сосудах.
Иван Лапиков никогда не жаловался на боль, поэтому на ногах перенес инсульт, вслед за которым последовал инфаркт. Половину тела актера парализовало, но через год он вернулся к работе. Знаменитость умер прямо на сцене в 1993 году.
Ангелина Степанова всю жизнь страдала из-за измен мужа Александра Фадеева. Журналист умер в 1956 году, а его смерть подкосила актрису. В 90-х она потеряла сына Александра, а в 2000 умерла во сне.
Бондарчуку доверили снимать картину из-за его мировоззрения, измененного боями под Грозным и Армавиром. Вернувшись с фронта, режиссер бросил жену Евгению Белоусову с сыном и переехал в Москву. Картины прошлого ему удалось забыть благодаря учебе во ВГИКе и возлюбленной Инне Макаровой. После рождения дочери Натальи знаменитость увлекся Ириной Скобцевой и через четыре года развелся со второй супругой. Его проблемы с сердцем начались после заморозки проекта «Тихий Дон». Жизнь постановщика оборвалась из-за рака в 1994 году.
Василий Шукшин, лишившись отца, взял на себя заботу о матери и сестре. Во время службы в армии он начал писать рассказы, а вскоре поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Он любил выпивать и устраивать тусовки. В отношении с женщинами был тираном, но после женитьбы на Лидии Федосеевой сильно изменился и стал покладистым. Привычки молодости стали причиной обострения язвы, мучившей его многие годы. Его жизнь оборвалась в 1974 году из-за стресса и болезней. Его жена, задействованная в съемках, расторгла контракт, поэтому ее героиню озвучивала Наталья Гундарева.
Вячеслав Тихонов в 80-е годы похоронил сына, скончавшегося от сердечного приступа. Пережитое горе дало о себе знать в 2002 году, когда актер перенес инфаркт. Он скончался на 82-м году жизни из-за осложнений после операции на сосудах.
Иван Лапиков никогда не жаловался на боль, поэтому на ногах перенес инсульт, вслед за которым последовал инфаркт. Половину тела актера парализовало, но через год он вернулся к работе. Знаменитость умер прямо на сцене в 1993 году.
Ангелина Степанова всю жизнь страдала из-за измен мужа Александра Фадеева. Журналист умер в 1956 году, а его смерть подкосила актрису. В 90-х она потеряла сына Александра, а в 2000 умерла во сне.