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Доктор Мясников рассказал об обязательном содержимом домашней аптечки в период пандемии коронавируса

Отечественный врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников недавно рассказал, что обязательно должно быть в домашней аптечке в период пандемии коронавируса COVID-19. В число содержимого, по словам доктора, должны входить жаропонижающие препараты.
Доктор Мясников рассказал об обязательном содержимом домашней аптечки в период пандемии коронавируса

В период пандемии коронавируса, когда действуют карантинные меры, многим людям, страдающим хроническими заболеваниями, проблематично попасть на приём к врачу. Поэтому доктор Мясников говорит, что в домашней аптечке у гипертоников, сердечников, астматиков, а также людей с другими диагностированными серьёзными болезнями, должен быть запас назначенных специалистом лекарственных препаратов, причём на 2-3 месяца приёма. Кроме того, обязательно должен присутствовать парацетамол, а остальное содержимое формируется с учётом потребностей определённого человека.

Доктор Мясников акцентировал внимание на том, что от коронавируса COVID-19 пока не разработана вакцина и нет препарата, полностью помогающего излечиться. Поэтому медики в ходе лечения инфицированных применяют терапию, направленную на снятие симптомов COVID-19, пишет интернет-портал Nation News.

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:30

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