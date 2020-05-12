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Эксперты Роскачества рассказали о безопасном использовании приложений для видеозвонков

Эксперты Роскачества рассказали о безопасном использовании приложений для видеозвонков. Специалисты провели обзор самых популярных мессенджеров, которыми чаще всего пользуются россияне.
Эксперты Роскачества рассказали о безопасном использовании приложений для видеозвонков

Сравнение проходило по ряду функций: возможности отправки документов, фото, видеозаписей, максимальному количеству пользователей в чате, удобству интерфейса и безопасности личных данных. Последний пункт вызвал особое внимание, так как многие мессенджеры отказались от шифрования.

Первые три места по результатам проверки заняли Zoom, «ТамТам» и Skype соответственно. На четвертой позиции разместился FaceTime, но на сервисе от Apple нельзя делиться документами и отправлять фото и видео. В пятерку лидеров вошла и обновленная версия ICQNew. Минимальное количество баллов получил мессенджер Viber, в котором выявили ряд проблем с безопасностью, адаптивностью и потреблением ресурсов смартфона или персонального компьютера.

Специалисты рассказали, что приложения сервисов для видеозвонков необходимо скачивать только на официальных порталах AppStore или GooglePlay. В противном случае пользователь рискует нарваться на мошенников, которые могут получить доступ к личным данным при регистрации. Не рекомендуется открывать ссылки, приходящие с неизвестных номеров или адресов. Также необходимо постоянно обновлять приложения, так как их разработчики часто находят баги в системе безопасности и устраняют их.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:20

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