Эксперты Роскачества рассказали о безопасном использовании приложений для видеозвонков





Сравнение проходило по ряду функций: возможности отправки документов, фото, видеозаписей, максимальному количеству пользователей в чате, удобству интерфейса и безопасности личных данных. Последний пункт вызвал особое внимание, так как многие мессенджеры отказались от шифрования.Первые три места по результатам проверки заняли Zoom, «ТамТам» и Skype соответственно. На четвертой позиции разместился FaceTime, но на сервисе от Apple нельзя делиться документами и отправлять фото и видео. В пятерку лидеров вошла и обновленная версия ICQNew. Минимальное количество баллов получил мессенджер Viber, в котором выявили ряд проблем с безопасностью, адаптивностью и потреблением ресурсов смартфона или персонального компьютера.Специалисты рассказали, что приложения сервисов для видеозвонков необходимо скачивать только на официальных порталах AppStore или GooglePlay. В противном случае пользователь рискует нарваться на мошенников, которые могут получить доступ к личным данным при регистрации. Не рекомендуется открывать ссылки, приходящие с неизвестных номеров или адресов. Также необходимо постоянно обновлять приложения, так как их разработчики часто находят баги в системе безопасности и устраняют их.