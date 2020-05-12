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Эксперты рассказали, как сохранить шины на максимальное количество сезонов

Большинство автомобилистов разными способами пытается увеличить срок службы шин, которые зачастую не являются эффективными. Эксперты рассказали, как сохранить покрышки на максимальное количество сезонов.

По словам специалистов, значительная часть покрышек служит владельцам не более 5 лет. Лишь некоторые экземпляры могут сохранять свои качества на протяжении десятилетия. Основным фактором в их износе все же остается стиль вождения: любители быстрой езды и дрифта с резкими разгонами намного чаще покупают дорогой аксессуар. Эксперты также рекомендуют продумывать собственный маршрут в зависимости от качества дорожного полотна.

Немаловажной можно назвать покупку той или иной марки шин. Изделия известных брендов с высокими ценниками прослужат намного дольше, чем китайские подделки, которые приходят в негодность после одного-двух сезонов. Автолюбителям следует проявлять осторожность в эксплуатации покрышек, не подвергая их лишнему температурному воздействию или нагрузке. Наконец, сохранить продукт можно с помощью регулярного обслуживания и контроля давления в камерах.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:17

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