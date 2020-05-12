Эксперты рассказали, как сохранить шины на максимальное количество сезонов





По словам специалистов, значительная часть покрышек служит владельцам не более 5 лет. Лишь некоторые экземпляры могут сохранять свои качества на протяжении десятилетия. Основным фактором в их износе все же остается стиль вождения: любители быстрой езды и дрифта с резкими разгонами намного чаще покупают дорогой аксессуар. Эксперты также рекомендуют продумывать собственный маршрут в зависимости от качества дорожного полотна.Немаловажной можно назвать покупку той или иной марки шин. Изделия известных брендов с высокими ценниками прослужат намного дольше, чем китайские подделки, которые приходят в негодность после одного-двух сезонов. Автолюбителям следует проявлять осторожность в эксплуатации покрышек, не подвергая их лишнему температурному воздействию или нагрузке. Наконец, сохранить продукт можно с помощью регулярного обслуживания и контроля давления в камерах.