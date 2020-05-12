"Работа, маникюр, театр": Татьяна Брухунова рассказала, чего ей не хватает на самоизоляции

«Сегодня исполняется 50 дней с момента начала карантина. В честь знаменательной даты я решила выползти во двор и сделать несколько снимков. Вы сможете определить для себя три вещи, без которых не смогли бы находиться долго на карантине? Для меня это определенно маникюр, работа и театр. Если бы они вернулись в мою жизнь, я бы с легкостью смогла сидеть на самоизоляции вечно», - рассказала Брухунова.





Брухунова отметила, что на протяжении всех 50 дней самоизоляции она находилась дома. За этот период удалось разобраться с бытовыми вопросами и построить множество планов на будущее. По словам возлюбленной Петросяна, она смогла бы быть на карантине еще дольше, но для этого ей понадобились бы определенные вещи.Избранница Петросяна также отметила, что карантин необходимо провести с пользой. Сам юморист также находится на самоизоляции, но редко делится новостями о своем времяпровождении. Брухунова рассказала, что уже успела пересмотреть все сериалы, которые откладывала из-за загруженности на работе.