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"Работа, маникюр, театр": Татьяна Брухунова рассказала, чего ей не хватает на самоизоляции

Татьяна Брухунова, являющаяся новой возлюбленной Евгения Петросяна, рассказала о том, чего ей не хватает на самоизоляции. По ее словам, после снятия ограничений она сразу же пойдет на маникюр и вернется на работу в театр.
"Работа, маникюр, театр": Татьяна Брухунова рассказала, чего ей не хватает на самоизоляции

Брухунова отметила, что на протяжении всех 50 дней самоизоляции она находилась дома. За этот период удалось разобраться с бытовыми вопросами и построить множество планов на будущее. По словам возлюбленной Петросяна, она смогла бы быть на карантине еще дольше, но для этого ей понадобились бы определенные вещи.
«Сегодня исполняется 50 дней с момента начала карантина. В честь знаменательной даты я решила выползти во двор и сделать несколько снимков. Вы сможете определить для себя три вещи, без которых не смогли бы находиться долго на карантине? Для меня это определенно маникюр, работа и театр. Если бы они вернулись в мою жизнь, я бы с легкостью смогла сидеть на самоизоляции вечно», - рассказала Брухунова.

Избранница Петросяна также отметила, что карантин необходимо провести с пользой. Сам юморист также находится на самоизоляции, но редко делится новостями о своем времяпровождении. Брухунова рассказала, что уже успела пересмотреть все сериалы, которые откладывала из-за загруженности на работе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:59

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