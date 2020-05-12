Доктор Комаровский рассказал о пользе витаминов для профилактики коронавируса
Доктор Евгений Комаровский рассказал о пользе витаминов для профилактики «уханьского» коронавируса. Вопрос обсуждался на его странице в микроблоге Instagram.
Комаровский считает бесполезным прием витаминов для профилактики инфекционных заболеваний. Микроэлементы и минералы нужно добавлять к привычному рациону только при доказанном врачами авитаминозе и в случаях, когда человек на самоизоляции употребляет вредную пищу.
Согласно данным ВОЗ, COVID-19 охватил почти весь мир. Число зараженных превысило 4 млн. Болезнь унесла жизни 278 тыс. человек.
Комаровский считает бесполезным прием витаминов для профилактики инфекционных заболеваний. Микроэлементы и минералы нужно добавлять к привычному рациону только при доказанном врачами авитаминозе и в случаях, когда человек на самоизоляции употребляет вредную пищу.
«Витамины нужно пить, если вы плохо питаетесь и не получаете нужный объем с продуктами. Бывают также случаи, когда один из микроэлементов не усваивается, поэтому его дефицит нужно восполнить искусственно», - написал телеведущий.
Согласно данным ВОЗ, COVID-19 охватил почти весь мир. Число зараженных превысило 4 млн. Болезнь унесла жизни 278 тыс. человек.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:54