Игорь Верник показал фото полуобнажённой экс-супруги на последнем месяце беременности
Отечественный актёр театра и кино, телеведущий Игорь Верник на странице в Instagram опубликовал архивное фото со второй экс-супругой, журналисткой Марией Казаковой. В кадре бывшая избранница артиста запечатлена полуобнажённой на последнем месяце беременности.
В браке с Марией Казаковой Игорь Верник прожил около 10 лет. У супругов родился единственный сын Григорий, но вскоре после этого пара рассталась, сумев сохранить хорошие дружеские отношения. В одной из недавних публикаций артист обнародовал снимок из семейного архива, в подписи отметив, что сделан он за месяц до появления на свет сына. На фото экс-супруга Верника прикрывает обнажённую грудь руками, а сам артист прижался к её животу головой, нежно обнимая беременную избранницу.
В комментариях многие подписчики замечают, что Григорий Верник растёт точной «копией» яркой и очень красивой матери. Другие больше внимания обращают на «трогательность» фото и «нестареющую внешность» актёра, сейчас выглядящего почти так же, как и больше 20 лет назад.
В браке с Марией Казаковой Игорь Верник прожил около 10 лет. У супругов родился единственный сын Григорий, но вскоре после этого пара рассталась, сумев сохранить хорошие дружеские отношения. В одной из недавних публикаций артист обнародовал снимок из семейного архива, в подписи отметив, что сделан он за месяц до появления на свет сына. На фото экс-супруга Верника прикрывает обнажённую грудь руками, а сам артист прижался к её животу головой, нежно обнимая беременную избранницу.
В комментариях многие подписчики замечают, что Григорий Верник растёт точной «копией» яркой и очень красивой матери. Другие больше внимания обращают на «трогательность» фото и «нестареющую внешность» актёра, сейчас выглядящего почти так же, как и больше 20 лет назад.