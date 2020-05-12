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Обновленный А-50У пролетел над Красной площадью в честь Дня Победы

Российский концерн «Вега» недавно завершил модернизацию самолета ДРЛО А-50У. Обновленный ЛА пролетел над Красной площадью в честь Дня Победы.

Хотя власти решили отказаться от традиционных шествий в честь 75-летия Победы из-за пандемии COVID-19, авиационные маневры прошли в 47 городах РФ. Среди них особенно отметился А-50У, недавно поступивший на службу ВКС России. Холдинг Росэлектроника и ТАНТК им. Г.М. Бериева еще с 2011 года занимаются переоборудованием парка самолетов ДРЛО. В рамках проекта их дочерняя компания «Вега» передала Вооруженным силам шесть экземпляров А-50У, а седьмой ЛА собираются поставить до 2021 года.

Сотрудники концерна «Вега» сообщают, что в ходе проекта им удалось увеличить дальность локализации воздушной техники и количество одновременно наводимых самолетов. Радиотехнический комплекс также заменили на более легкий аналог, что позволило улучшить условия работы пилотов. По словам главы корпорации Вячеслав Михеева, в скором времени военнослужащие получат ДРЛО А-100, прозванный «летающим штабом ВКС».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:53

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