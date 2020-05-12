Составлен ТОП-5 лучших спортивных кроссоверов





Пятая позиция рейтинга досталась модели Range Rover Sport, представленной в 2005 году. Автомобиль после этого несколько раз обновлялся, но именно его классическая версия считается самой популярной. Под капотом кроссовера находится силовой агрегат на 5 литров при мощности в 525 лошадиных сил. Вместе с ним устанавливают АКПП на 8 ступеней. Скорость в 100 километров в час автомобиль способен развивать за 5,3 секунды.Четвертое место перечня занимает Mercedes-Benz GLE G63 AMG. Модель работает на основе турбированного мотора на 5,5 литра при мощности в 585 лошадиных сил. Все версии кроссовера представлены исключительно с полным приводом. В продаже имеются модели с автоматической трансмиссией на 6 и 7 ступеней.Тройку лидеров открывает BMW X5M, способная разогнаться до 100 километров в час всего за 4,2 секунды. Под капотом модели располагается силовой агрегат на 4,4 литра при мощности в 575 лошадиных сил. В России можно встретить только вариацию кроссовера с полным приводом.На втором месте рейтинга разместилась Porsche Cayenne Turbo с мотором на 4 литра и мощностью в 550 лошадиных сил. Немецкий кроссовер продается только с автоматической трансмиссией. До 100 километров в час автомобиль может разгоняться за 4,1 секунды.Лидер рейтинга под названием Lamborghini Urus работает на основе мотора на 4 литра и 650 лошадиных сил. Автомобиль поставляется с автоматическим вариатором на 8 ступеней.