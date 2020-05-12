Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,5 километра
В ночь на 12 мая вулкан Эбеко, расположенный на Курилах, начал проявлять чрезмерную, вызывающую опасения активность. Из его жерла произведен пепловый выброс, достигающий в высоту почти 2,5 километра. Ситуацию прокомментировали в МЧС РФ.
Пепловый шлейф от вулкана на острове Парамушир стал быстро распространяться в сторону юго-востока. Его следы замечены на расстоянии в пять километров от места расположения. Спасатели объявили «оранжевый» уровень опасности, сигнализирующий о повышенном риске извержения.
На Курилах ведется работа по информированию населения. Следы выпавшего пепла не обнаружены. В случае извержения может пострадать расположенный в семи километрах от подножия Эбеко город Северо-Курильск, передает NewInform.
Пепловый шлейф от вулкана на острове Парамушир стал быстро распространяться в сторону юго-востока. Его следы замечены на расстоянии в пять километров от места расположения. Спасатели объявили «оранжевый» уровень опасности, сигнализирующий о повышенном риске извержения.
На Курилах ведется работа по информированию населения. Следы выпавшего пепла не обнаружены. В случае извержения может пострадать расположенный в семи километрах от подножия Эбеко город Северо-Курильск, передает NewInform.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:40