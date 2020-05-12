В Google Chrome вскоре появится поддержка групповых звонков





Компания Google анонсировала выход пакета обновлений для Chrome, который включает в себя встроенное приложение для видеозвонков Google Duo. Новый сервис может стать достойным конкурентом Zoom, который обрел небывалую популярность с наступлением пандемии. В отличии от китайского аналога, куда можно зайти по ссылке и разговаривать прямо в браузере, для видеочата в Duo понадобится аккаунт. По словам разработчиков, бета-тестирование программы начнется в ближайшие недели.Главной особенностью Google Duo можно назвать поддержку «семейного» режима, который позволяет рисовать на экране во время видеоконференции и использовать различные спецэффекты наподобие Snapchat. Эти функции включены как для Android-устройств, так и продукции с встроенным iOS. Корпорация также планирует оборудовать приложение видеокодеком AVI, чтобы улучить качество передачи изображения.