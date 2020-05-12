Дана Борисова покаялась перед Анастасией Волочковой
Отечественная телеведущая Дана Борисова нередко ранее публично негативно высказывалась об Анастасии Волочковой. В начале апреля балерина подала судебный иск к «оппоненту», а в ответ, как сообщают источники, ведущая покаялась, написав танцовщице сообщение.
Ещё пару лет назад Дана Борисова впервые обвинила Анастасию Волочкову в злоупотреблении алкоголем и с тех пор периодически повторяет эти слова в различных ток-шоу и соцсети. Тогда балерина говорила, что не может обижаться на «нездорового человека». Именно из-за этого, как отмечала Волочкова, Борисова и выбрала её «объектом обсуждений». Затянувшийся конфликт между двумя знаменитостями в итоге «вылился» в судебный иск и, возможно, он стал причиной «покаяния» телеведущей перед танцовщицей.
В соцсети Дана Борисова не раз утверждала, что не боится суда, так как уверена в своей правоте и наличии проблем у Волочковой. Тем не менее после обращения танцовщицы в органы правосудия пыталась поговорить с ней по телефону, но безуспешно. Тогда ведущая написала «покаянное» сообщение, выразив непонимание относительно возникших к ней претензий, пишет «КП».
Ещё пару лет назад Дана Борисова впервые обвинила Анастасию Волочкову в злоупотреблении алкоголем и с тех пор периодически повторяет эти слова в различных ток-шоу и соцсети. Тогда балерина говорила, что не может обижаться на «нездорового человека». Именно из-за этого, как отмечала Волочкова, Борисова и выбрала её «объектом обсуждений». Затянувшийся конфликт между двумя знаменитостями в итоге «вылился» в судебный иск и, возможно, он стал причиной «покаяния» телеведущей перед танцовщицей.
В соцсети Дана Борисова не раз утверждала, что не боится суда, так как уверена в своей правоте и наличии проблем у Волочковой. Тем не менее после обращения танцовщицы в органы правосудия пыталась поговорить с ней по телефону, но безуспешно. Тогда ведущая написала «покаянное» сообщение, выразив непонимание относительно возникших к ней претензий, пишет «КП».