Дана Борисова покаялась перед Анастасией Волочковой





Ещё пару лет назад Дана Борисова впервые обвинила Анастасию Волочкову в злоупотреблении алкоголем и с тех пор периодически повторяет эти слова в различных ток-шоу и соцсети. Тогда балерина говорила, что не может обижаться на «нездорового человека». Именно из-за этого, как отмечала Волочкова, Борисова и выбрала её «объектом обсуждений». Затянувшийся конфликт между двумя знаменитостями в итоге «вылился» в судебный иск и, возможно, он стал причиной «покаяния» телеведущей перед танцовщицей.В соцсети Дана Борисова не раз утверждала, что не боится суда, так как уверена в своей правоте и наличии проблем у Волочковой. Тем не менее после обращения танцовщицы в органы правосудия пыталась поговорить с ней по телефону, но безуспешно. Тогда ведущая написала «покаянное» сообщение, выразив непонимание относительно возникших к ней претензий, пишет «КП».