Ученые: Недостаток и переизбыток сна могут увеличивать частоту приступов астмы

«Нарушение сна может стать сигналом для диагностики на астму. Проделанная работа поможет нам понять, можно ли скорректировать состояние больных за счет нормализации сна. Я бы хотел, чтобы люди знали, что ненормированный график бодрствования и сна может стать причиной развития проблем со здоровьем», - рассказал аллерголог Гайлен Д. Маршалл.





Ученые опросили 1389 человек старше 20 лет, страдающих астмой. 25,9% респондентов спали менее пяти часов, 65,9% - 6-8 часов, 8,2% - 9 часов. Люди из первой и последней групп чаще жаловались на кашель и приступы, потребовавшие госпитализации. Мало спящие граждане также имели худшее качество жизни, плохое психическое и физическое здоровье.