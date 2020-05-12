Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн





Гитару, выставленную на торги, Кобейн использовал в записи аккустического концерта MTV Unplugged в 1993 году. Спустя примерно год тело музыканта нашли в его доме. Тогда же была выпущена и видеоверсия выступления. Аукцион должен состояться 19 и 20 июня в режиме онлайн. Принять участие в нем смогут все, кто прошел предварительную регистрацию на сайте Julien's Auctions.В октябре минувшего года был продан кардиган Кобейна. Его оценили в 334 тысячи долларов. Тогда аукцион назывался «Идолы и иконы» и проходил в одном из нью-йоркских кафе. Кардиган музыкант также надевал на запись концерта MTV Unplugged.Курт Кобейн был основателем и лидером группы Nirvana, считающейся первым коллективом, работавшим в стиле гранж. За свою карьеру коллектив успел выпустить три студийных альбома и один диск с концертом. В 1994 году после смерти Кобейна группа прекратила свое существование. Общее количество проданных дисков коллектива с учетом переизданий составило порядка 80 миллионов экземпляров.