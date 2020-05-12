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Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн

Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов. Акустический инструмент под названием Martin D-18E будет представлен в аукционном доме Julien's Auctions.
Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн

Гитару, выставленную на торги, Кобейн использовал в записи аккустического концерта MTV Unplugged в 1993 году. Спустя примерно год тело музыканта нашли в его доме. Тогда же была выпущена и видеоверсия выступления. Аукцион должен состояться 19 и 20 июня в режиме онлайн. Принять участие в нем смогут все, кто прошел предварительную регистрацию на сайте Julien's Auctions.

В октябре минувшего года был продан кардиган Кобейна. Его оценили в 334 тысячи долларов. Тогда аукцион назывался «Идолы и иконы» и проходил в одном из нью-йоркских кафе. Кардиган музыкант также надевал на запись концерта MTV Unplugged.

Курт Кобейн был основателем и лидером группы Nirvana, считающейся первым коллективом, работавшим в стиле гранж. За свою карьеру коллектив успел выпустить три студийных альбома и один диск с концертом. В 1994 году после смерти Кобейна группа прекратила свое существование. Общее количество проданных дисков коллектива с учетом переизданий составило порядка 80 миллионов экземпляров.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:28

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