Роспатент признал изобретением новый самозарядный пистолет "Удав"





Как сообщают представители ЦНИИТОЧМАШ, основной особенностью пистолетного комплекса "Удав" является невозможность перемещения затвора, спусковой тяги и воздействия на спусковой крючок в положении "блокировка". Вторым отличием эксперты из ФСИН назвали П-образный форм-фактор рамки. Разработчики огнестрельного оружия говорят, что эти элементы позволили увеличить срок эксплуатации, точность и кучность стрельбы, безопасность при активированном предохранителе и маневренность при ведении огня.Таким образом "Удав" можно считать пятым изобретением ЦНИИТОЧМАШ, которое производится исключительно из отечественного сырья. Емкость магазина составляет 18 боеприпасов, что существенно больше, чем у ПМ. Стоит отметить, что новинка использует все виды патронов калибра 9х21 мм - с традиционным снарядом, трассирующим, дозвуковым, бронебойным, увеличенного останавливающего действия или с пониженным пробивным воздействием.