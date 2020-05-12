Роспатент признал изобретением новый самозарядный пистолет "Удав"
Сотрудникам Роспатента удалось определить два отличия в новом комплексе "Удав", которые позволили признать его изобретением. Речь идет о конструктивных особенностях самозарядного пистолета.
Как сообщают представители ЦНИИТОЧМАШ, основной особенностью пистолетного комплекса "Удав" является невозможность перемещения затвора, спусковой тяги и воздействия на спусковой крючок в положении "блокировка". Вторым отличием эксперты из ФСИН назвали П-образный форм-фактор рамки. Разработчики огнестрельного оружия говорят, что эти элементы позволили увеличить срок эксплуатации, точность и кучность стрельбы, безопасность при активированном предохранителе и маневренность при ведении огня.
Таким образом "Удав" можно считать пятым изобретением ЦНИИТОЧМАШ, которое производится исключительно из отечественного сырья. Емкость магазина составляет 18 боеприпасов, что существенно больше, чем у ПМ. Стоит отметить, что новинка использует все виды патронов калибра 9х21 мм - с традиционным снарядом, трассирующим, дозвуковым, бронебойным, увеличенного останавливающего действия или с пониженным пробивным воздействием.
Как сообщают представители ЦНИИТОЧМАШ, основной особенностью пистолетного комплекса "Удав" является невозможность перемещения затвора, спусковой тяги и воздействия на спусковой крючок в положении "блокировка". Вторым отличием эксперты из ФСИН назвали П-образный форм-фактор рамки. Разработчики огнестрельного оружия говорят, что эти элементы позволили увеличить срок эксплуатации, точность и кучность стрельбы, безопасность при активированном предохранителе и маневренность при ведении огня.
Таким образом "Удав" можно считать пятым изобретением ЦНИИТОЧМАШ, которое производится исключительно из отечественного сырья. Емкость магазина составляет 18 боеприпасов, что существенно больше, чем у ПМ. Стоит отметить, что новинка использует все виды патронов калибра 9х21 мм - с традиционным снарядом, трассирующим, дозвуковым, бронебойным, увеличенного останавливающего действия или с пониженным пробивным воздействием.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:20