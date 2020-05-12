В Санкт-Петербурге при пожаре в больнице Святого Георгия погибли 5 человек





Сообщается, пожарные, прибывшие к горящей больнице, быстро локализовали очаг возгорания, находившийся на шестом этаже здания. К тушению огня, охватившего 10 квадратных метров, были привлечены 75 специалистов и 15 единиц техники.Как передает Telegram-канал «360», пятеро больных в момент пожара находились на аппаратах ИВЛ и не могли передвигаться самостоятельно. Спасти их не удалось. Причина, приведшая к человеческим смертям, устанавливается.