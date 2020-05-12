Умер создатель мультфильмов «Волшебник Изумрудного города» и «Чертенок №13» Борис Савин
9 мая оборвалась жизнь 83-летнего мультипликатора. Борис Савин, создавший мультфильм «Волшебник Изумрудного города», умер после тяжелой, длительной и измучившей его болезни. Трагическую новость опубликовал Сергей Капков, работающий шеф-редактором в студии «Союзмультфильм».
Савин полностью посвятил себя кукольному кино. Ему довелось работать аниматором на известнейших студиях, в том числе в расположенном в Дрездене «Хилосе».
«Борис Савин долгие годы не покладая рук работал над кукольными мультипликационными фильмами. Нет людей, которые незнакомы с созданными им героями. Речь идет о работах «Падал прошлогодний снег», «Чертенок №13», «Дядюшка Ау», - рассказал Капков на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Савин полностью посвятил себя кукольному кино. Ему довелось работать аниматором на известнейших студиях, в том числе в расположенном в Дрездене «Хилосе».