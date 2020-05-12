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Эксперты назвали «обманывающие» тест на коронавирус факторы

Тест на коронавирус COVID-19 в случае несоблюдения определённых факторов может показать некорректный результат. Отечественные эксперты рассказали, какие действия могут «обманывать» диагностику.
Эксперты назвали «обманывающие» тест на коронавирус факторы

Дмитрий Гордеев, работающий в лаборатории «Гемотест», в первую очередь рекомендовал доверять тестирование профессионалам. Для того, чтобы взять мазок с задней стенки глотки, нужно правильно выбрать угол, и тогда на зонд попадает нужное количество клеток. Если человек делает тест на коронавирус самостоятельно, то не исключён неправильный выбор угла взятия биоматериала, а это может спровоцировать рвотные позывы или кашель – естественную реакцию на раздражение глотки. Соответственно, в этом случае вероятно снижение результативности теста на COVID-19. Ещё одним «обманывающим» диагностику фактором эксперт назвал неправильную подготовку к тестированию. Подобное происходит, когда незадолго до проведения процедуры человек пьёт жидкости, кушает или же курит. Поэтому специалист советует для получения корректного результата теста на коронавирус избегать приёмов пищи, питья и курения как минимум на протяжении 3-х часов до взятия анализа.

Этого же мнения придерживается и Дарья Горякина, замдиректора лабораторной службы «Хеликс». Специалист говорит, что еда и питьё перед процедурой влияют на количество копий вируса на слизистых оболочках, а это отражается на результате тестирования. Также немаловажным для правильной диагностики, по словам эксперта, является правильная транспортировка взятого биоматериала для дальнейшего анализа в лаборатории, пишет «РБК».

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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:58

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