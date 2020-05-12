Норвегия испугалась реакции России на «американский» радар

«Подобное решение – провокация со стороны властей. Если РФ негативно отнесется к нашему сотрудничеству с США, мы можем стать мишенями и подвергнуться бомбардировкам, а это ужасно», - цитирует NRK одного из респондентов.





Местные жители в разговоре с корреспондентами рассказали, что в связи с близостью к границам РФ находятся в постоянном противостоянии и боятся нарастающей угрозы. Развертывание радара в черте города многие считают незаконным, поскольку его воздействие может негативно отразиться на здоровье населения, а это около 2000 человек.Мэр Орджан Йенсен подтвердил опасения жителей Вардё, но военные пытаются успокоить граждан и объяснить, что радар не станет причиной конфликта с Россией.