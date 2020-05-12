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Прохор Шаляпин переоделся в ярко-красное платье экс-возлюбленной Анны Калашниковой

Отечественный эстрадный исполнитель и телеведущий Прохор Шаляпин вместе с экс-возлюбленной Анной Калашниковой принял участие в популярном в Сети челлендже. Артист переоделся в ярко-красное платье с открытыми плечами и надел парик с длинными волосами.
Прохор Шаляпин переоделся в ярко-красное платье экс-возлюбленной Анны Калашниковой

На фоне пандемии коронавируса многие российские и зарубежные звёзды привлекают внимание поклонников прямыми эфирами в соцсети, концертами в режиме онлайн, забавными фото и видео. Немало знаменитостей принимают участие в популярных челленджах, к примеру, надевая «платье» из подушки или обмениваясь нарядами под музыку. В последнем поучаствовали Прохор Шаляпин и его экс-возлюбленная, певица и модель Анна Калашникова, немало удивив своих многочисленных фанатов.

В кадрах ролика исполнители под композицию Калашниковой обменялись одеждой, в итоге представ в оригинальных образах. Прохор Шаляпин оказался в открытом платье ярко-красного цвета, с броским макияжем на лице и в парике с длинными светлыми волосами. Экс-возлюбленная певца в финале видео переоделась в концертный чёрный костюм с белой рубашкой, в котором ранее появлялся на сцене Шаляпин.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 07:49

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