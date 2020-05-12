Прохор Шаляпин переоделся в ярко-красное платье экс-возлюбленной Анны Калашниковой





На фоне пандемии коронавируса многие российские и зарубежные звёзды привлекают внимание поклонников прямыми эфирами в соцсети, концертами в режиме онлайн, забавными фото и видео. Немало знаменитостей принимают участие в популярных челленджах, к примеру, надевая «платье» из подушки или обмениваясь нарядами под музыку. В последнем поучаствовали Прохор Шаляпин и его экс-возлюбленная, певица и модель Анна Калашникова, немало удивив своих многочисленных фанатов.В кадрах ролика исполнители под композицию Калашниковой обменялись одеждой, в итоге представ в оригинальных образах. Прохор Шаляпин оказался в открытом платье ярко-красного цвета, с броским макияжем на лице и в парике с длинными светлыми волосами. Экс-возлюбленная певца в финале видео переоделась в концертный чёрный костюм с белой рубашкой, в котором ранее появлялся на сцене Шаляпин.