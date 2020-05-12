Давид Манукян набил на руке тату с сердцем и именем Ольги Бузовой

«Вам, наверное, интересно ознакомиться с результатом? На самом деле набивать тату очень больно, даже жестко, но я мужик и выполняю обещания. Теперь на моем запястье красуется имя возлюбленной!» - заявил Манукян.





Манукян в одном из постов пообещал фанатам сделать тату, если их фотография с Бузовой наберет 2 млн отметок «Нравится». Результат не заставил долго ждать, поэтому артисту пришлось вызывать мастера на дом. Эскиз был подготовлен и утвержден заранее.Бузова пока не высказала свое мнение по поводу поступка бойфренда. Певица без ума от своего избранника и готова ради него на многое, к примеру, зимой пара выбила одинаковые символы бесконечности на запястье.