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Давид Манукян набил на руке тату с сердцем и именем Ольги Бузовой

Давид Манукян выполнил обещание и выбил на руке тату в виде сердца с именем Ольги Бузовой. Соответствующий пост певец разместил в Instagram Stories.
Давид Манукян набил на руке тату с сердцем и именем Ольги Бузовой

Манукян в одном из постов пообещал фанатам сделать тату, если их фотография с Бузовой наберет 2 млн отметок «Нравится». Результат не заставил долго ждать, поэтому артисту пришлось вызывать мастера на дом. Эскиз был подготовлен и утвержден заранее.
«Вам, наверное, интересно ознакомиться с результатом? На самом деле набивать тату очень больно, даже жестко, но я мужик и выполняю обещания. Теперь на моем запястье красуется имя возлюбленной!» - заявил Манукян.

Бузова пока не высказала свое мнение по поводу поступка бойфренда. Певица без ума от своего избранника и готова ради него на многое, к примеру, зимой пара выбила одинаковые символы бесконечности на запястье.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 07:28

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