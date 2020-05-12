Биолог Анча Баранова назвала людей со сформированным иммунитетом к коронавирусу

«Мы нашли супер-людей с мощным иммунным ответом. Взятая у них кровь полна антител, способных стать лекарством для других больных. Терапия конвалесцентной плазмой показывает хорошую эффективность», - рассказала Баранова.





В рамках исследования выяснилось, что многие люди, жаловавшиеся на кашель и высокую температуру, не выработали антитела к КВИ. Соответственно, справиться с недугом им помог интерферон, выработавшийся организмом в ответ на возбудителя. 40% таких больных рискуют заразиться повторно.Профессор считает, что столь разный ответ на одну и туже инфекцию возникает из-за индивидуальных особенностей организма. К примеру, ученые из Китая доказали, что самый крепкий иммунитет формируется у пожилых пациентов, которых с трудом удалось вернуть к жизни без аппарата ИВЛ, передают «РИА Новости».