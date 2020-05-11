Учёные назвали интересные факты о жизни младенца в утробе матери





Врачи отмечают, что на первой неделе жизни младенцы начинают плавать, это судьбоносный момент, который запускает дальнейшее развитие. Так, эмбриону нужно несколько дней, чтобы спуститься по фаллопиевым трубам к матке и закрепиться там, а сердце ребёнка начинает регулярно биться в 8 недель со скоростью 60 ударов в минуту. К 16 неделе младенцы начинают слышать, учёные приводят факты того, как дети учатся в утробе распознавать мамин голос, а ещё они способны реагировать на слишком громкие звуки, поэтому специалисты рекомендуют воздержаться от таких звуков, как шум бензопилы и ревущая музыка, всё это может повредить слух ребёнка.Зрение младенцев формируется к 20-й неделе, а открывают глаза они в 26-28 недель. На 29 неделе дети могут наслаждаться запахом и вкусом еды, которую потребляет беременная женщина, так как пища проходит через материнскую кровь, плаценту и амниотические воды будущего ребёнка. Интересен факт того, что какие продукты ест мама, влияет на дальнейшие вкусовые предпочтения малыша, многие исследования показывают, что пищевые пристрастия человека закладываются именно в утробе матери.