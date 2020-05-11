Ксения Собчак за 70 тысяч рублей продает 10-минутный прямой эфир с ее участием

Во время интервью с Ксенией Собчак в прямом эфире каждый желающий получит возможность задать любые интересующие вопросы, также взять мастер-класс в области журналистики. Собеседник знаменитости сможет показать себя 7 млн подписчиков ее аккаунта. Телеведущая отметила, что сейчас в мире наблюдается тяжелое для всех время, в том числе и для благотворительных фондов. В связи с этим она начала эстафету помощи, в рамках которой будет отрабатывать в прямом эфире с подписчиками каждое пожертвование в размере 70 тысяч рублей. Журналистка призвала желающих поторопиться, поскольку примет исключительно первых 10 человек, которые пришлют ей электронный чек.Ксения Собчак напомнила, что основанный Натальей Водяновой фонд предоставляет поддержку детям и молодым людям, которые страдают от аутизма и других особенностей развития. Телеведущая передала эстафету Полине Гагариной, которая согласилась помочь организации “Обнаженные сердца”.