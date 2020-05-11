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Александр Васильев показал архивный снимок 33-летней давности с Мариной Влади

Александр Васильев в честь 82-летия Марины Влади рассказал об их знакомстве. Также историк моды показал в Instagram совместный снимок 33-летней давности с актрисой.
Александр Васильев показал архивный снимок 33-летней давности с Мариной Влади

Как сказал телеведущий, впервые он встретил французскую звезду русского происхождения в 1987 году в книжном магазине на улице Сент-Оноре в Париже. Тогда Александр Васильев стеснялся подойти к артистке, но все-таки переборол это чувство и заговорил с ней. Эксперт рассказал, что Марина Влади была с ним «вежлива, приветлива и мила» и согласилась сфотографироваться. По мнению ведущего передачи «Модный приговор», супруга Владимира Высоцкого является удивительной женщиной.

Искусствовед сожалеет, что актриса предпочла скрытный образ жизни. Она не любила посещать различные мероприятия и вскоре стала неизвестной для молодых телезрителей. Васильев оценил талант звезды и сейчас рад тому, что однажды смог с ней поговорить.

Поклонники пришли в восторг от архивного снимка звезд и написали в адрес Влади много комплиментов. Фолловеры поблагодарили историка моды за возможность узнать историю его знакомства с женой покойного барда.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:03

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