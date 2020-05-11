Эксперты объяснили отличия между видами моторного топлива





При этом нередки случаи, когда автомобилисты применяют марку топлива АИ-98 вместо АИ-95. Подобное делается из-за распространённого среди водителей заблуждения. Многие уверены, что марки бензина АИ-92, 95 и 98 отличаются исключительно стоимостью и показателем качества. В действительности, ситуация несколько сложнее, поскольку все версии топливного ресурса должны соответствовать конкретным показателям, утвержденным в ГОСТе.Это фактически говорит о том, что каждая марка является качественной. Они предусмотрены для использования в различных силовых агрегатах. Бензин имеет различное октановое число, а именно под него происходит калибровка транспортного средства производителем. Если авто прошло настройку под АИ-95, то именно эту марку топлива должен заливать в бак водитель. В этом случае показатель работы силового узла авто будет максимальным. Таким образом, стремление залить в бак АИ-98 вместо более доступного по цене АИ-95 лишено практического смысла. В то же время существуют марки, которые создают авто под различные виды топлива.